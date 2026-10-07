Perassi y Fornero ganaron en la categoría B Contemporáneos de las 300 Millas de Santa Fe

Alejandro Perassi y Gabriel Fornero, representantes de María Juana, fueron recibidos en los estudios de Radio María Juana luego de conseguir una destacada victoria en la 10ª edición de las 300 Millas de Santa Fe, tradicional competencia de rally de regularidad que tuvo a Zenón Pereyra como uno de sus principales escenarios.

El binomio mariaj uanense se quedó con el primer puesto en la categoría B Contemporáneos, a bordo de un BMW 316 modelo 1981, superando a otras duplas de la región que también participaron de la competencia.

El segundo lugar de la categoría fue para Fladung-Zehnder, de Humboldt, con un BMW 323i modelo 1981, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Clausen-Clausen, de San Vicente, con un Ford Taunus Coupé.

La clasificación se completó con Broardo-Senn, de El Trébol, en el cuarto lugar con un Ford Taunus 1978, y Gazzera-Redolfi, de María Juana, en la quinta posición con un Mercedes 230 C 1978.

Las 300 Millas de Santa Fe celebraron este año su décima edición y reunieron a más de 40 vehículos históricos, con participantes de distintas localidades. El recorrido incluyó distintos puntos del oeste santafesino y tuvo a Zenón Pereyra como lugar de largada y llegada.

La competencia forma parte del calendario de actividades vinculadas con los automóviles históricos y combina la pasión por los vehículos clásicos con una disciplina en la que la precisión, la concentración y la coordinación entre piloto y navegante resultan fundamentales.

Para María Juana, la edición 2026 dejó además otros resultados destacados. Francone-Roldán se impusieron en la categoría C Modernos con un Renault 12 modelo 1984 y obtuvieron también la Copa Challenger, mientras que otros binomios de la localidad, como Gazzera-Redolfi y Rosa-Tarico, también participaron de la competencia.

Durante la charla en la radio, Perassi y Fornero repasaron la experiencia vivida durante la competencia, hablaron sobre la preparación necesaria para afrontar una prueba de estas características y compartieron detalles de su participación con el BMW 316.

El resultado vuelve a poner a María Juana entre los protagonistas del rally de regularidad regional, en una disciplina que mantiene una importante cantidad de seguidores y que encuentra en las 300 Millas de Santa Fe uno de sus encuentros más tradicionales.