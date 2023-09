Perotti destacó la fuerte inversión en infraestructura en su gestión

El gobernador de Santa Fe destacó la fuerte inversión en infraestructura que hubo durante su gestión y aseguró que entrega “un mejor gobierno que el que recibió”. Y además, destacó las inauguraciones que está llevando a cabo, “la mejor forma de hacer campaña es mostrando cómo van avanzando las obras”. Así, criticó a la oposición que dice que “no hay obras” en Santa Fe.

El actual mandatario expresó: “a las obras no las contamos, no las relatamos, no las mostramos en un PowerPoint, en un videito, son las cosas que la gente puede ver y puede tocar. Y más allá que la oposición se haya puesto de acuerdo en un discurso, en decir que no hay obras, no se avanza y demás, no se le puede mentir a la gente. O vivimos en dos mundos distintos, o vivimos en dos provincias distintas”. E insistió: “Lo que estamos haciendo es mostrar los hechos. La gente puede ir, puede verificarlo, puede tocarlo”.

De forma, Perotti pidió que “la política tenga más grandeza y no niegue ni quiera invisibilizar al otro”.

Al ser consultado sobre si le hubiese gustado tener un segundo mandato en la Provincia, Perotti dijo que “uno se queda con muchas ganas de haber podido hacer muchas cosas”. “Nos tocaron cuatro años que no se pueden comparar con nada, ni se van a poder comparar con nada. Y deseo que, con pandemia, como nos ha tocado, no haya otro período para compararlo. Pero de cuatro años, que te lo coma dos una pandemia y uno la sequía más grande de los últimos 100 años, te deja con ganas de haber hecho más”, dijo el gobernador.

Y afirmó, “creo que con ese contexto y con esas limitaciones nunca nos quejamos, siempre enfrentamos cada uno de los temas para dar respuesta y le hemos puesto lo mejor. Y con esas condiciones tenemos el mayor programa de obra pública en la historia de Santa Fe. Entonces, la verdad que me quedo con ganas, sí. Me quedo con ganas”.

Perotti, sobre la transición: “Uno desea que podamos tener las mejores transiciones, los mejores vínculos de diálogo. La realidad que nos tocó vivir a nosotros, no nos gustaría que vuelva a suceder. Fue una transición muy dura, mucho tiempo antes desde junio hasta diciembre”, dijo y señaló “siempre he sostenido que esta provincia tiene que seguir creciendo todos los días, y eso pasa cuando se asume la mayor responsabilidad para el gobierno que uno recibió, entregarlo mejor”. Y aseguró: “Claramente, estamos entregando un gobierno mucho mejor que el que recibimos, con un piso de infraestructura muy superior a la que había para la calidad de vida de la gente, para los sectores productivos. Y la aspiración es que el que venga lo entregue mejor todavía”.

Con respecto al bono que anunciado, el gobernador santafesino pidió hablar sobre la suma fija que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, para los trabajadores privados y públicos, que a los de la provincia de Santa Fe no se les otorgará, ya que la suma fija estuvo acordada en la paritaria. Además, respaldó a Massa diciendo que tiene un “buen vínculo” con él.

Perotti explicó: “Santa Fe no es que no va a pagar. Santa Fe se anticipó a esta situación. En el primer semestre del 2023 generamos un mecanismo con los gremios donde aparece una cláusula automática o cláusula gatillo, y se preveía una actualización mensual que, si era superada por la inflación, automáticamente lo que se corregía en la remuneración era la inflación que correspondía, sin tener que volvernos a sentar y demás. ¿Eso qué fue generando? Que no haya retrasos, que toda la instancia de inflación, si iba a continuar en el año o no, esté cubierta”.

Y justificó, “Santa Fe anticipó en todo el inicio del 2023 en esas negociaciones, lo que hoy nos permite estar al día y que cada uno de los trabajadores tenga claro cuál es el mecanismo para no perder frente al aumento de la inflación”. “Afortunadamente, para todos los trabajadores, tienen resguardada esa situación en el inicio del 2023, ratificada en las negociaciones paritarias para el segundo semestre”, finalizó.

En un tramo de la entrevista realizada por Aira de Santa Fe, Perotti reclamó por un peronismo abierto, “creo que es un momento de unir esfuerzos, es un momento de tener una mirada de amplitud, de sumar y enriquecer la propuesta con una sociedad que ha cambiado, con una sociedad que tiene nuevos actores, que tiene nuevas demandas, con una sociedad pospandemia que es una sociedad con otros niveles de exigencia y de expectativas. Hay que estar muy abierto a esa instancia, teniendo la posibilidad de sumar otros actores, de abrir el abanico, porque es la mejor forma de defender las cosas en las que creemos”.

Y agregó: “Son cosas fundamentales como para estar mirándote el ombligo o viendo si tal sector, tal otro o la primacía de este o de aquello. La gente está por sobre cualquiera de esas cosas y, si se mira eso, nos estamos olvidando de la gente. La gente está primero, por lo cual lo que uno aspira a que este proceso electoral tenga la mirada puesta prioritariamente en los que más necesitan, en los que menos tienen, y en los que tenemos que garantizarles más oportunidades y que su salario y su bolsillo responda”, cerró.