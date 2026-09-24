Rafaela fue sede de una conferencia sobre nutrición, actividad física y deporte

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En el marco de la Semana del Corazón, se llevó a cabo este jueves en Rafaela la conferencia “Nutrición en la actividad física y el deporte”, una propuesta abierta a toda la comunidad.

La actividad se desarrolló en el Auditorio “Dr. René Favaloro” y estuvo a cargo de Belén Caballero, licenciada en Nutrición, y Cecilia Strada, profesora de Educación Física.

Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos relacionados con la alimentación, la actividad física y la práctica deportiva, destacando la importancia de incorporar hábitos saludables y contar con información adecuada para acompañar la realización de ejercicio.

La conferencia fue organizada por Centro Asistencial, con entrada libre y gratuita, y formó parte de las actividades previstas durante la Semana del Corazón.

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