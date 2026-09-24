Primavera en casa: 7 plantas aromáticas fáciles de cultivar y tener siempre a mano

Albahaca, perejil, romero, menta y otras especies pueden crecer en macetas, balcones o pequeños espacios y aportar aromas y sabores frescos a las comidas

Con la llegada de la primavera, los días más largos y el aumento de las temperaturas generan buenas condiciones para renovar la huerta y sumar plantas aromáticas en casa.

No hace falta contar con un gran jardín. Muchas especies pueden desarrollarse en macetas, balcones, patios o incluso cerca de una ventana con buena iluminación. Además de ocupar poco espacio, permiten disponer de hojas y tallos frescos para utilizar en distintas preparaciones.

Entre las opciones más sencillas para comenzar se encuentran la albahaca, el perejil, el romero, la menta, el orégano, el tomillo y el cilantro.

7 aromáticas para cultivar durante la primavera

1. Albahaca

Es una de las plantas más elegidas para la temporada cálida. Su aroma combina especialmente bien con tomates, ensaladas, salsas y pastas, y es fundamental para preparar pesto.

Necesita buena iluminación y temperaturas agradables. Durante la primavera puede ubicarse en un lugar luminoso y protegido de las noches demasiado frías. La cosecha frecuente de sus hojas ayuda a estimular nuevos brotes.

2. Perejil

Es una aromática versátil que puede cultivarse tanto en macetas como en pequeños sectores de una huerta.

Sus hojas se utilizan en ensaladas, salsas, carnes, sopas y guisos. Para cultivarlo conviene mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero evitando que quede permanentemente encharcado.

3. Romero

El romero es una alternativa especialmente interesante para quienes buscan una planta resistente y de bajo mantenimiento.

Necesita buena cantidad de luz solar y un suelo con buen drenaje. Se puede utilizar fresco para condimentar carnes, papas, panes y diferentes preparaciones.

A diferencia de otras aromáticas, tolera relativamente bien períodos de menor disponibilidad de agua, por lo que es importante no excederse con el riego.

4. Menta

Crece con facilidad y puede utilizarse para preparar infusiones, bebidas, postres y diferentes recetas.

Es recomendable colocarla en una maceta propia porque puede expandirse rápidamente y ocupar el espacio disponible. Se desarrolla bien con buena iluminación y necesita un riego más frecuente que aromáticas como el romero o el tomillo.

5. Orégano

Un clásico de la cocina argentina, especialmente asociado a pizzas, salsas, carnes y ensaladas.

Es una planta que se adapta bien al cultivo doméstico y prefiere lugares luminosos y suelos que no retengan demasiada agua. La poda periódica ayuda a mantenerla compacta y favorece la aparición de nuevos brotes.

6. Tomillo

De pequeño tamaño y con hojas muy aromáticas, el tomillo es una buena opción para quienes cuentan con poco espacio.

Prefiere sol y un sustrato con buen drenaje. Puede utilizarse para condimentar carnes, pescados, verduras, papas y guisos.

7. Cilantro

Es otra alternativa sencilla para incorporar a una huerta doméstica. Sus hojas frescas pueden utilizarse en ensaladas, salsas y distintas preparaciones.

Una particularidad es que tiene un ciclo relativamente rápido y puede florecer cuando aumentan las temperaturas. Por eso, realizar siembras escalonadas permite disponer de hojas nuevas durante más tiempo.

¿Qué necesitan las aromáticas para crecer?

Aunque cada especie tiene sus propias necesidades, existen algunas recomendaciones generales que ayudan a comenzar una huerta aromática en casa.

Buena iluminación: muchas aromáticas necesitan varias horas de luz al día. Un patio, balcón, terraza o ventana luminosa puede ser suficiente.

Macetas con drenaje: los recipientes deben contar con agujeros en la base para permitir la salida del agua. El exceso de humedad puede perjudicar las raíces.

Sustrato adecuado: una tierra suelta y con buen drenaje favorece el desarrollo de las plantas. Se puede incorporar compost o materia orgánica para mejorar sus condiciones de crecimiento.

Riego sin excesos: no todas las aromáticas necesitan la misma cantidad de agua. El romero y el tomillo, por ejemplo, toleran condiciones más secas que la menta o la albahaca. Antes de regar conviene comprobar la humedad del sustrato.

Espacio suficiente: algunas plantas, como la menta, tienden a expandirse rápidamente. Colocarlas en recipientes individuales facilita su control.

Un pequeño jardín que también llega a la cocina

Una de las principales ventajas de cultivar aromáticas en casa es poder cosechar pequeñas cantidades justo antes de utilizarlas. De esta manera, una misma planta puede acompañar comidas durante buena parte de la temporada.

La primavera ofrece una buena oportunidad para comenzar. Con algunas macetas, tierra, semillas o plantines y un lugar con suficiente luz, es posible armar una pequeña huerta aromática incluso cuando el espacio disponible es reducido.