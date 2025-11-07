Preocupación en la Asociación Civil “Un Espacio para Todos” ante la crítica situación del sector de discapacidad

En la mañana de la radio, Alejandra Vázquez e Ivana Tortosa, representantes de la Asociación Civil “Un Espacio para Todos” de María Juana, brindaron detalles sobre la difícil situación económica que atraviesan las instituciones dedicadas a la atención y acompañamiento de personas con discapacidad, producto de los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales y la falta de respuestas concretas del Estado.

Ambas referentes explicaron que la emergencia en discapacidad afecta a centros de todo el país, generando una grave dificultad para sostener las actividades y el funcionamiento diario, ya que los recursos destinados al pago de profesionales, insumos y mantenimiento llegan con demoras prolongadas.

Debido a esta situación, la Comisión Directiva comunicó oficialmente que durante el mes de noviembre no se dictarán los talleres por la tarde, hasta que se normalice el flujo de fondos y se pueda garantizar la continuidad del servicio en condiciones adecuadas.

Desde la institución agradecen el apoyo y la comprensión de las familias y de toda la comunidad, e insisten en la importancia de visibilizar la crisis que afecta al sector, reclamando una respuesta efectiva para que los espacios inclusivos puedan seguir cumpliendo su valiosa tarea social.