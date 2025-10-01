Representación local en el Torneo de Bochas por Parejas en Freyre

El pasado domingo 28 de septiembre se disputó en Freyre el Torneo de Bochas por Parejas en sus tres categorías, organizado por el Freyre Bochas Club, con la participación de diferentes instituciones de la región.

Nuestra localidad estuvo representada con tres parejas que compitieron en distintas sedes, jugando en canchas de Freyre B.C., Redes y Antártida de San Francisco.

👉 Primera Categoría: Gerardo González – Raúl Mina

👉 Segunda Categoría: Miguel Novero – Rubén Ribotta

👉 Tercera Categoría: Ariel Barrionuevo – Guillermo Neuvinger

Una jornada que permitió a los bochófilos seguir sumando experiencia y representar con esfuerzo y compromiso a la institución en cada partido disputado.