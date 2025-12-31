Presentación del cuerpo técnico de fútbol mayor para la temporada 2026

AtléticoLocales

De cara a la temporada 2026 del fútbol mayor, la institución presentó oficialmente al cuerpo técnico que estará al frente de los planteles de Primera División y Reserva, que competirán en la máxima categoría de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En Primera División, el cargo de director técnico estará a cargo de Joaquín Alasia, mientras que la División Reserva será conducida por Catriel Alasia, quien además cumplirá funciones como preparador físico en ambas categorías. El trabajo con los arqueros estará a cargo de Pablo Cernotti, quien también se desempeñará como ayudante de campo, junto a Mauro Rosso, Giuliano Cuadrado y Maximiliano Delfino.

Desde la institución se informó que la pretemporada dará inicio el lunes 5 de enero de 2026, a las 20:15 horas, en el Campo de Deportes. La convocatoria está dirigida a todos los jugadores que formaron parte del plantel durante la temporada 2025, e incluye además una invitación abierta a quienes deseen sumarse al proyecto deportivo.

Con la presentación de este nuevo cuerpo técnico, el club comienza a delinear su camino para una temporada exigente, apostando a la continuidad, el trabajo en equipo y la preparación integral para afrontar los desafíos del próximo campeonato.

