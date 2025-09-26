Presentación del libro “El Hilo Rojo” en María Juana

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Lolita Dell’Orto de Beltramo, quien este sábado presentará su nuevo libro de poesías “El Hilo Rojo”. Durante la entrevista, la autora adelantó de qué se trata su obra y compartió con los oyentes la emoción de este nuevo desafío literario.

El evento se llevará a cabo desde las 17:30 hs en la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita, y será una ocasión para descubrir las historias y emociones que se entrelazan en esta nueva propuesta literaria.

Desde la organización invitan a todos los vecinos a acercarse y acompañar a la autora en este importante momento, destacando el valor de apoyar a los talentos locales que enriquecen el patrimonio cultural de la comunidad.

La cita promete ser un encuentro íntimo, donde la poesía, la sensibilidad y el arte se darán la mano para celebrar la palabra y la creatividad.