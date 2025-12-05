Presentaron la nueva retroexcavadora de brazo largo para fortalecer el trabajo del Comité de Cuenca Castellanos Sur

En un acto realizado en el marco de la presentación de la nueva maquinaria adquirida, el Comité de Cuenca Castellanos Sur presentó oficialmente su Retroexcavadora Hidráulica de Brazo Largo, una herramienta clave para mejorar las tareas de mantenimiento y gestión hídrica en la región. Del encuentro participaron el senador provincial Alcides Calvo, la Ing. Bárbara Chivallero, el secretario y subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Producción de Santa Fe, Nicolás Mijich y Federico Sieber, junto al presidente del Comité, Claudio Bottero, su comisión directiva y los presidentes comunales de Bauer y Sigel, Vila, Castellanos, San Antonio, Ramona y Coronel Fraga. También asistieron autoridades de Josefina, Colonia Cello, Santa Clara de Saguier y el intendente de Frontera, localidades que próximamente se incorporarán al Comité ampliando su zona contributiva.

Durante la actividad se realizó la presentación de la nueva Excavadora Hidráulica sobre Orugas con Brazo Largo, junto al parque de maquinaria y equipamiento integral con el que actualmente cuenta el Comité para el mantenimiento de canales de desagües pluviales y la atención de emergencias climáticas. Esta nueva incorporación permitirá optimizar las obras vinculadas al control y manejo del drenaje pluvial, tareas fundamentales para prevenir anegamientos y mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico.

Los Comités de Cuencas funcionan como espacios de planificación y trabajo conjunto, donde cada región identifica sus problemáticas hídricas y promueve soluciones sostenibles. Su labor garantiza continuidad institucional, impulsa la formación de dirigentes y productores, fomenta el uso responsable de los recursos naturales y asegura que los aportes económicos se traduzcan íntegramente en obras y mejoras para la región. Con el respaldo técnico y tecnológico de la provincia, estos organismos coordinan y ejecutan obras hidráulicas esenciales para el desarrollo productivo y la prevención climática.

El senador Alcides Calvo destacó la importancia de la incorporación:

“Es una gran satisfacción acompañar al Comité de Cuencas Castellanos Sur en la presentación de esta nueva retroexcavadora, una herramienta que representa un avance concreto en la capacidad operativa del organismo y en la gestión integral de los recursos hídricos de la región. Esta maquinaria, siempre reclamada por su utilidad en canales de grandes dimensiones como el Canal Vila–Cululú, permitirá optimizar el mantenimiento y fortalecer las tareas de prevención ante eventos climáticos. También es para destacar el compromiso de las autoridades del Comité, presidentes comunales, intendentes y productores que trabajan de manera mancomunada para responder a las demandas de nuestras comunidades, así como el esfuerzo conjunto para lograr la ampliación de la zona contributiva de Castellanos Sur”.

La nueva retroexcavadora se suma así a un equipamiento que consolida la capacidad operativa del Comité y refuerza las acciones de gestión hídrica en toda la región.