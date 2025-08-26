Prevención y concientización: alumnos de séptimo grado trabajaron sobre grooming

En los estudios de Radio María Juana recibimos a Maira Francese y Felisa Luna, docentes de la Escuela Santa María de los Ángeles, quienes contaron cómo trabajan en el aula los temas de prevención y cuidado, fundamentales para que los chicos comprendan los riesgos actuales y aprendan a desenvolverse con responsabilidad en el mundo digital.

En ese marco, los alumnos de séptimo grado de la institución iniciaron un trabajo sobre grooming, problemática cada vez más presente en el uso de las redes sociales. Para profundizar la temática, recibieron la visita del Equipo de Niñez, Adolescencia y Familia de la comuna, que brindó una charla explicando de qué se trata, cómo identificarlo y qué hacer en caso de atravesar una situación de este tipo.

La propuesta permitió a los estudiantes reflexionar sobre la importancia del uso responsable de internet, reconociendo los beneficios que ofrece pero también los peligros a los que pueden estar expuestos, reforzando así herramientas de protección y cuidado personal en el ámbito digital.