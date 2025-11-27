Profunda jornada de fe: el Rosario de Hombres tuvo su edición especial en el campo de Adrián Dalmasso

En la mañana de Comunicándonos recibimos a Adrián Dalmasso, integrante del Rosario de Hombres que desde hace meses se realiza en María Juana y que reúne a vecinos en un espacio de oración, reflexión y encuentro espiritual.

Dalmasso compartió una experiencia muy especial vivida en la última edición del rezo, que se llevó a cabo el pasado martes en su propio campo, donde construyó una capilla en honor a sus dos hermanos fallecidos. Contó que esta obra surgió como un acto de amor, memoria y también de agradecimiento por todo lo que el campo le da día a día, convirtiéndose en un espacio cargado de simbolismo y paz.

El encuentro reunió a un importante grupo de hombres que se sumaron al rezo, compartieron un momento de recogimiento y vivieron una jornada profundamente emotiva. Dalmasso expresó que la intención es continuar fortaleciendo este espacio de fe comunitaria, que cada vez convoca a más participantes y se consolida como una propuesta espiritual significativa en la localidad.