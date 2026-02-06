Programa 1000 Aulas: con la licitación de 11 aulas en Rafaela se proyectan 35 construcciones en todo el Departamento Castellanos

El Programa Provincial 1000 Aulas continúa avanzando con fuerza en el Departamento Castellanos y consolida una política pública clave para el fortalecimiento del sistema educativo. Con la reciente licitación de 11 nuevas aulas en la ciudad de Rafaela, el departamento alcanza un total de 35 aulas entre obras finalizadas, en ejecución y en proceso de licitación.

Este importante avance es el resultado del trabajo articulado entre los Municipios y Comunas, el Senador Provincial Alcides Calvo y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación.

La apertura de sobres se realizó en un acto desarrollado en la Escuela N° 615 “Luis Alberto Spinetta”, encabezado por la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis; la secretaria de Gestión de Recursos del Gobierno provincial, Florencia González; el senador Alcides Calvo; la delegada de la Regional III de Educación, María Laura López; el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; y la secretaria de Educación y Cultura del municipio, Norma Becchio. También estuvieron presentes concejales, directivos y representantes de la comunidad educativa de las instituciones beneficiadas.

En el Departamento Castellanos, el programa ya permitió la construcción y ejecución de 24 nuevas aulas en localidades como Angélica, Ataliva, Colonia Aldao, Estación Clucellas, Frontera, Garibaldi, Humberto Primo, Josefina, María Juana, Plaza Clucellas, Ramona, Sunchales, Susana, Tacural, Tacurales, Virginia y Zenón Pereyra. A este avance se suman ahora las 11 aulas licitadas en Rafaela, que beneficiarán a establecimientos educativos de nivel inicial, primario, secundario y técnico.

Las nuevas obras en Rafaela se desarrollarán en el Jardín de Infantes N° 219 “Dr. Eduardo Dagostino”, las escuelas N° 1361 “Ángela Peralta Pino”, N° 1316 “Don Tomás”, N° 1343 “Amancay”, N° 1359 “Juan Bautista Languier”, N° 1287 “Juan Domingo Perón”, la EESO N° 613 “Alicia Cattáneo”, la EESO N° 615 “Luis Alberto Spinetta” y la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 495 “Malvinas Argentinas”.

La licitación cuenta con un presupuesto oficial de $944.614.730,53, y se presentaron seis empresas, cuyas ofertas serán evaluadas para avanzar con la adjudicación y posterior ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos.

Durante el acto, el senador Alcides Calvo destacó el impacto del programa en el departamento:

“Castellanos ha tenido una fuerte participación en el Programa 1000 Aulas. Hemos acompañado y gestionado junto a nuestro equipo para que este programa llegue a todas las ciudades y localidades. Hoy podemos hablar de aulas ya terminadas, otras en ejecución y estas 11 nuevas en Rafaela. Esto no es un gasto, es una inversión: estamos invirtiendo en educación, en conocimiento y en una mejor calidad educativa”.

El Programa 1000 Aulas reafirma así su rol como una herramienta fundamental para garantizar espacios educativos adecuados, seguros y de calidad, fortaleciendo la enseñanza y el aprendizaje en todo el Departamento Castellanos.