Programa “Casa Propia – Construir Futuro”: la crisis habitacional que afecta a miles de familias en Argentina

El plan nacional de viviendas “Casa Propia – Construir Futuro”, lanzado en 2021 con el objetivo de reducir el déficit habitacional en todo el país, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Desde diciembre de 2023, el gobierno nacional implementó un fuerte ajuste en obra pública, paralizando más de 100.000 viviendas y dejando a miles de familias sin respuestas.

En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda fue eliminada, y la gestión del programa pasó a la Secretaría de Obras Públicas. Desde entonces, se suspendieron los pagos por las obras ejecutadas, generando una deuda estimada en más de 3.000 millones de pesos con las empresas constructoras que venían ejecutando los trabajos.

Ante esta situación, el Ministerio de Economía aprobó una reestructuración del programa permitiendo que provincias y municipios puedan asumir la finalización de las obras con fondos propios, mixtos o compensados con deudas pendientes de otros programas nacionales. Sin embargo, esta medida aún no ha logrado reactivar de forma significativa las construcciones paralizadas.

📍El caso de María Juana

En María Juana, Santa Fe, la situación no es diferente. Las 42 viviendas planificadas en 2022 bajo el programa también quedaron paralizadas desde julio de 2023, tras la interrupción del envío de fondos nacionales. La Comuna de María Juana gestionó y licitó la obra a través del Ministerio de Infraestructura santafesino y el programa “Casa Propia – Construir Futuro”, cediendo el terreno y cumpliendo con su parte realizando una inversión de más de 110 millones de pesos en obras de electrificación para el nuevo barrio.



Consultados por Radio María Juana, desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe señalaron que, si bien están trabajando con Nación para recuperar las obras paralizadas, no quieren generar falsas expectativas en este momento respecto de las viviendas en María Juana. Según explicó Lucas Crivelli, funcionario provincial, el programa “Casa Propia – Construir Futuro” se desfinanció entre abril y mayo de 2023, y con el cambio de gobierno nacional en diciembre, se suspendieron todos los envíos de recursos. En junio de 2024 se firmó un convenio marco para que las provincias puedan finalizar las viviendas con recursos propios, pero cada obra requiere una adenda particular debido a la participación previa de fondos nacionales. Hasta ahora, ninguna de estas adendas ha sido firmada, lo que impide retomar las obras en María Juana y en otras localidades del país.

Por su parte, desde la administración comunal de María Juana confirmaron que la Comuna nunca manejó ni administró los fondos nacionales, ya que, al tratarse de una obra licitada bajo la modalidad de Selección del Co-contratante, el dinero fue transferido directamente por Nación a la empresa Panetto Construcciones, adjudicataria del proyecto. Además, explicaron que la Comuna no tiene autorización legal para continuar las obras con fondos propios, debido a que el terreno fue cedido a Nación, y sólo se podrá intervenir nuevamente una vez que se firme un acuerdo formal con la provincia de Santa Fe.

La presidenta comunal, Dra. Sandra Gaido, viajó en reiteradas oportunidades a Santa Fe para destrabar la situación. Allí, el Director Provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, confirmó que se están haciendo gestiones para que la Provincia de Santa Fe asuma la administración de las obras, pero el acuerdo sigue trabado debido a que Nación pretende descontar ese traspaso de la deuda que mantiene con la provincia.

Mientras tanto, cientos de familias esperan una solución y el avance de una obra fundamental para su futuro.

