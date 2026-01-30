Qué sembrar en la huerta en el hemisferio sur: cultivos, luna ideal y trabajos clave de fin de verano

En el tramo final del verano en el hemisferio sur, febrero es un mes estratégico para la huerta. Las temperaturas siguen siendo altas, pero comienzan a acortarse los días, lo que permite iniciar cultivos de otoño y reforzar producciones de ciclo corto. Además, es un período ideal para mejorar el suelo, controlar malezas y planificar la próxima estación.

Qué sembrar en febrero

Durante este mes se pueden sembrar tanto hortalizas de hoja, como de raíz y fruto, teniendo en cuenta la correcta elección de la fase lunar.

Hortalizas de hoja (siembra en Luna Creciente)

Lechuga

Acelga

Espinaca

Rúcula

Escarola

Endivia

Por qué en Luna Creciente:

En esta fase la savia asciende hacia la parte aérea de la planta, favoreciendo el desarrollo de hojas tiernas, verdes y abundantes. Es ideal para cultivos que se aprovechan por su follaje.

Hortalizas de fruto (siembra en Luna Creciente a Luna Llena)

Zapallito

Pepino

Chaucha

Tomate (en almácigo)

Pimiento (en almácigo)

Motivo:

La energía lunar potencia la floración y la formación de frutos. En esta etapa las plantas desarrollan mejor tallos, flores y posteriormente la producción.

Hortalizas de raíz (siembra en Luna Menguante)

Zanahoria

Rabanito

Remolacha

Nabo

Cebolla de verdeo

Puerro

Por qué en Luna Menguante:

Durante esta fase la savia se concentra en la raíz. Esto favorece raíces más gruesas, sanas y bien formadas, evitando exceso de follaje.

Legumbres y aromáticas

Arvejas (fin de mes, en zonas templadas) → Luna Creciente

Perejil → Luna Creciente

Cilantro → Luna Creciente

Albahaca (últimas siembras) → Luna Creciente

Por qué es importante respetar la luna en la huerta

La agricultura lunar se basa en la influencia de la luna sobre los líquidos, incluida la savia de las plantas. Así como regula las mareas, también afecta la germinación, el crecimiento y la resistencia de los cultivos. Sembrar en la fase correcta:

Mejora la germinación

Fortalece el desarrollo natural de la planta

Reduce problemas de plagas y enfermedades

Aumenta el rendimiento de la cosecha

No reemplaza las buenas prácticas agrícolas, pero las potencia.

Trabajos fundamentales de febrero en la huerta

Abonado del suelo

Febrero es ideal para reponer nutrientes:

Incorporar compost maduro , humus de lombriz o estiércol bien descompuesto.

, humus de lombriz o estiércol bien descompuesto. Evitar fertilizantes químicos en exceso por el calor.

Regar después del abonado para activar la vida microbiana.

Un suelo bien nutrido asegura mejores cultivos en otoño.

Desmalezado

Las altas temperaturas favorecen el crecimiento rápido de malezas.

Conviene desmalezar en Luna Menguante , cuando las plantas pierden vigor.

, cuando las plantas pierden vigor. Retirar las raíces completas para evitar rebrotes.

Utilizar el material verde como acolchado (mulch).

Acolchado y riego

Cubrir el suelo con paja, pasto seco u hojas ayuda a conservar humedad , bajar la temperatura del suelo y evitar nuevas malezas.

, bajar la temperatura del suelo y evitar nuevas malezas. Regar temprano por la mañana o al atardecer.

Un mes clave para preparar el otoño

Febrero no es solo un mes de cosecha, sino también de preparación estratégica. Sembrar en la luna adecuada, nutrir el suelo y mantener la huerta limpia permite llegar al otoño con cultivos sanos y productivos, asegurando una huerta activa durante todo el año.