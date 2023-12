¿Querés una vida plena? El secreto está en lo ordinario, dice una autora

Para Rainesford Staufer es necesario “abrazar lo ordinario”. Insiste que la constante competencia nos hace sentir insatisfechos con lo que somos

Hay una pregunta constante en nuestras vidas: ¿anhelas la plenitud? Hay una posible solución: busca lo “ordinario”, nos dice una autora que ha logrado una interesante cantidad de lectores y que saca algunas deducciones del mundo occidental.

Rainesford Staufer y su más reciente libro

El título del libro es: “An Ordinary Age: Finding Your Way in a World That Expects Exceptional“. [Una época ordinario: encontrando tu camino en un mundo que anhela lo excepcional]. El texto fue publicado en el año 2021.

La autora es una mujer joven, cuyos textos se adjudican copiosa popularidad. En su último trabajo, ha realizado una suma de entrevistas. De ahí deduce uno de los sentimientos más estresantes: la urgencia por destacar y tener éxito.

Esta competencia, presión por destacar, se ha vuelto muy evidente en las redes sociales. La gente hace cualquier cosa para ganar “likes” y seguidores. En el mundo laboral, las personas no “trabajan en equipo”, sino que “compiten”.

LA BÚSQUEDA DE LO ORDINARIO: LA CLAVE PARA EL BIENESTAR PERSONAL

Para Rainesford Staufer es necesario “abrazar lo ordinario”. Su libro rebosa de cavilaciones al respecto, en las cuales insiste que la constante competencia nos hace sentir insatisfechos con lo que somos, por lo que buscamos ser algo más.

– Su libro “An Ordinary Age: Finding Your Way in a World That Expects Exceptional” resume las deducciones de más de 70 entrevistas, a personas con diversos trabajos y condiciones.

– Ella comenta que los griegos legaron a Occidente dos pesadas cargas: el individualismo y la obsesión por el éxito personal. Eso tiene como consecuencia que la gente tenga siempre que demostrar que mejora cada día.

– Los occidentales valoran “lo extraordinario”, lo que se sale de lo común. Lo extraordinario es poco común, por lo que tiene como secuela que lo más frecuente no se valore.

– Para la autora, lo ordinario (lo que sucede en la codianidad) es lo que te hace feliz cada día. Te hace sentir seguro, cómodo y pleno.

– También, nos habla de la necesidad de compartir. En occidente el éxito es considerado algo individual, no colectivo. Por ende, el camino al éxito resulta un tanto solitario. La gente siente una total soledad al buscar su desarrollo.

– Consecuencia de lo anterior: la gente dedica su tiempo a buscar éxito, pero es un camino en solitario.

– En Occidente la gente se dedica a esforzarse, pero nunca es suficiente. Las personas no son suficientes con solo ser ellas, siempre deben mejorar, algo superior a lo que son.

¿Estás de acuerdo con lo planteado por esta autora? Las conclusiones de Rainesford Staufer es que debemos “abrazar lo ordinario”, entender la cotidianidad. Solo de esa manera estaremos satisfechos con nosotros mismos.

