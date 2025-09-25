Radio María Juana: el esfuerzo constante por llevar el deporte local a cada hogar

Una vez más, Radio María Juana 101.9 y su plataforma digital www.radiomariajuana.com ponen todo su esfuerzo para acercar a la comunidad el deporte de nuestros clubes, transmitiendo en vivo los encuentros más importantes de la región.

Este jueves desde las 21 hs, estaremos en Cadena de Transmisiones desde el Estadio Edgar “Nenito” Rivolta, donde el Club Atlético María Juana recibirá a Club Atlético Americano de Carlos Pellegrini, en una nueva fecha del Torneo Clausura ACBOS y del Pre Federal de básquet. La cobertura estará a cargo de Natalia Poratti y Oscar Rossetto, con las imágenes de Raúl Bustamante.

Pero el compromiso no se detiene allí: el domingo habrá doble transmisión. Desde las 11:30 hs en Rafaela, Radio María Juana llevará el partido entre Ferrocarril del Estado y Club Atlético María Juana, por una nueva fecha del Clausura. Y por la tarde, desde las 15 hs en Esmeralda, llegará el turno del fútbol con el cruce entre Club Atlético Esmeralda y Club Atlético Talleres, por el torneo Reválida.

Oscar Rossetto, Victor Rinero, Salvador Contarino, Ricardo Bustos y Natalia Poratti tendrán un domingo a puro fútbol.

Todo podrá seguirse en vivo, gratis y para todos, por la web de la radio o sintonizando el 101.9 del dial.



Además desde San Jerónimo Norte, Luciano Criado estará cubriendo el deporte motor en una nueva fecha del Turismo del Centro Santafesino.

Con estas coberturas, Radio María Juana reafirma su rol fundamental como medio de comunicación comunitario, invirtiendo recursos, horas de trabajo y pasión para que cada vecino pueda vibrar con el deporte local, sin importar dónde esté. Porque detrás de cada transmisión hay un enorme esfuerzo humano y técnico que convierte a la radio en un verdadero puente entre los clubes y la gente.