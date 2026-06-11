Rafaela homenajeó los 100 años de las históricas 500 Millas Argentinas

El Autódromo Ciudad de Rafaela fue escenario de un emotivo acto conmemorativo por el centenario de las 500 Millas Argentinas, una de las competencias más emblemáticas y trascendentes de la historia del automovilismo nacional, que marcó una época y convirtió a la ciudad en una referencia ineludible del deporte motor argentino.

La actividad fue organizada por el Club Atlético de Rafaela y estuvo encabezada por el vicepresidente de la institución, José Ingaramo, y el presidente de la Subcomisión de Automovilismo, Gustavo Belinde. En representación del senador provincial Alcides Calvo participó la ingeniera Bárbara Chivallero, acompañando a autoridades locales, dirigentes, pilotos, expilotos, representantes de instituciones y aficionados que se dieron cita para recordar una competencia que dejó una huella imborrable en varias generaciones.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el descubrimiento de un mural alegórico que permanecerá en el autódromo como homenaje permanente a las 500 Millas Argentinas y a todos aquellos que contribuyeron a escribir su historia a lo largo de estos cien años. Además, pilotos y expilotos compartieron recuerdos, anécdotas y experiencias que permitieron revivir algunos de los capítulos más importantes de una carrera que supo reunir a las principales figuras del automovilismo nacional e internacional.

Durante el acto, Chivallero hizo entrega de una declaración de reconocimiento por parte de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, destacando el valor histórico, deportivo y cultural que representan las 500 Millas Argentinas para Rafaela y para todo el país.

Al referirse a la conmemoración, Alcides Calvo expresó que “hablar de las 500 Millas Argentinas es hablar de una parte fundamental de la historia de Rafaela. Esta competencia trascendió lo deportivo para convertirse en un símbolo de identidad y pasión que ha acompañado a generaciones de rafaelinos y aficionados de todo el país”.

Asimismo, destacó la importancia de rendir homenaje a pilotos, dirigentes, colaboradores e instituciones que hicieron posible el crecimiento y la consolidación de una de las pruebas más importantes del automovilismo argentino. También valoró el compromiso del Club Atlético de Rafaela por preservar este legado y transmitirlo a las nuevas generaciones.

A cien años de aquella primera edición, las 500 Millas Argentinas continúan ocupando un lugar de privilegio en la memoria colectiva del deporte motor nacional, reafirmando el protagonismo de Rafaela como una de las capitales históricas del automovilismo argentino.