Rafaela vuelve a rugir: el Campeonato Santafesino de Motocross regresa a la ciudad tras 25 años

La ciudad de Rafaela volverá a vivir la emoción del motocross este fin de semana con la disputa de la tercera fecha del Campeonato Santafesino de Motocross 2026, marcando el regreso oficial de la disciplina luego de 25 años de ausencia.

Con gran expectativa entre pilotos, equipos y aficionados, el evento se desarrollará en la nueva pista construida en el sector del curvón sur del predio del Club Atlético de Rafaela, una obra que permitirá recuperar una actividad histórica para el deporte motor de la región.

La presentación oficial se realizó este jueves en el Salón Celeste de la institución, mediante una conferencia de prensa encabezada por el presidente de Atlético de Rafaela, Francisco Paravano, acompañado por el presidente de la Subcomisión de Enduro y Motocross, Esteban Palmucci, el presidente de la Subcomisión de Automovilismo, Germán Belinde, integrantes del Consejo Directivo y pilotos locales que serán protagonistas durante el fin de semana.

Durante el encuentro se destacó el importante trabajo realizado para concretar el regreso del motocross a Rafaela, una disciplina que cuenta con una importante cantidad de seguidores y que vuelve a ocupar un lugar en el calendario deportivo de la ciudad tras más de dos décadas.

La actividad en pista comenzará el sábado desde las 11:00 horas, con entrenamientos y competencias en las distintas categorías, continuando el domingo con las finales que definirán a los ganadores de la tercera fecha del certamen provincial.

El ingreso al predio se realizará por el sector de Chicana 1, mientras que el valor de la entrada fue fijado en 15.000 pesos, habilitando el acceso para las dos jornadas de competencia.

De esta manera, Rafaela suma un nuevo capítulo a su rica historia vinculada al deporte motor, recuperando una especialidad que durante años fue parte del calendario regional y que ahora vuelve con una infraestructura renovada y grandes expectativas de crecimiento.