Raíces de Mi Tierra abrirá los espectáculos de “Música para Todos” en las Fiestas Patronales de María Juana

Este sábado, el grupo Raíces de Mi Tierra será uno de los grandes protagonistas de la nueva edición de “Música para Todos”, aportando color, ritmo y tradición a la apertura de los espectáculos de las Fiestas Patronales de María Juana. Con sus bailes tradicionales y característicos, la agrupación promete volver a deslumbrar al público con una puesta en escena llena de energía y pasión por la danza folclórica.

En diálogo con Radio María Juana, su profesor Jerónimo Hernández adelantó detalles de la presentación, que funcionará como antesala del gran evento que brindarán el próximo sábado 23 de agosto en la Sociedad Italiana, en el marco de “Raíces 2025 – Encuentro de Danzas”.

Una oportunidad para disfrutar del talento local y del folclore en su máxima expresión, en dos jornadas que prometen emociones y cultura para toda la comunidad.