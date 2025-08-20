Rally de Regularidad en María Juana: autos clásicos y motores rugiendo por una causa noble

En el marco de los festejos por las Fiestas Patronales 2025 de María Juana, la Asociación Civil Un Espacio para Todos invita a disfrutar de una propuesta única que combina historia, pasión por los fierros y solidaridad.

El próximo 24 de agosto, la localidad recibirá a la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos para vivir el Rally de Regularidad, un evento que promete encender la emoción de grandes y chicos con la presencia de autos clásicos, motores rugiendo y la posibilidad de apreciar cada detalle de estas joyas sobre ruedas.

Más allá del espectáculo, la jornada tendrá un objetivo solidario: recaudar fondos para las actividades de Un Espacio para Todos, institución que trabaja día a día para generar inclusión, integración y oportunidades en la comunidad.

“Será una experiencia para toda la familia, donde la pasión por los autos se une con la solidaridad. Queremos que todos se acerquen a compartir este encuentro que quedará en la memoria de la gente”, destacaron desde la organización.

La cita es en María Juana, con entrada abierta para toda la comunidad, en una jornada que promete acelerar corazones y fortalecer lazos de unión.