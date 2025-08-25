Rally de Regularidad: motores, historia y solidaridad en las Patronales de María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

María Juana vivió este fin de semana una jornada única con la realización del Rally de Regularidad 2025, un evento que combinó la pasión por los autos clásicos, la destreza al volante y el espíritu solidario de toda una comunidad.

Organizado por la Asociación Civil Un Espacio Para Todos, junto a la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos, la propuesta reunió a más de 4 categorías que recorrieron nuestras rutas mostrando precisión, emoción y mucho color fierrero.

El público pudo disfrutar de verdaderas joyas históricas que marcaron época, pero también de vehículos más contemporáneos que hicieron rugir sus motores en una competencia donde no gana el más rápido, sino el más regular y preciso.

🏆 Ganadores por categoría

🔹 Vintage

Walpen – Heldner (Ford A, 1929, San Jerónimo Norte) Oggier – Oggier (Baquet Chevrolet, 1928, San Jerónimo Norte)

🔹 Contemporáneos 1

Francone – Priolo (Ford Falcon, 1973, María Juana) Francone – Roldán (Valiant III, 1965, Rafaela) Imhoff – Rullier (Chevrolet SS, 1971, San Jerónimo Norte)

🔹 Contemporáneos 2

Clausen – Clausen (Ford Taunus Coupé, 1981, San Vicente) Perassi – Fornero (BMW 316, 1981, María Juana) Giorgis – Acosta (Mercedes Benz 190, 1987, Elisa)

🔹 Especial

Ghirardotti – Monti Zenkusen – Suárez Lozano – Lozano

👏 Desde la organización felicitaron a todos los participantes que hicieron vibrar a María Juana y a las localidades vecinas con su participación.

Este Rally de Regularidad no solo fue un espectáculo deportivo y cultural, sino también una jornada inclusiva y solidaria, donde Un Espacio Para Todos volvió a visibilizar los derechos de las personas con discapacidad en el marco de las Fiestas Patronales.

Con una gran convocatoria y un ambiente de fiesta, el Rally de Regularidad 2025 se consolidó como uno de los grandes hitos del calendario patronal de María Juana.