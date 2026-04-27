Gran triunfo de Atlético María Juana en El Trébol y fecha completa en la ACBOS

En una destacada actuación como visitante, el Club Atlético María Juana logró un valioso triunfo ante Trebolense por 80 a 64, en el estadio Edgar Degano, en el marco de la 8ª fecha del Torneo Apertura de la ACBOS. El equipo auriazul mostró un rendimiento sólido de principio a fin, con un goleo muy repartido y varios puntos altos que marcaron la diferencia ante un rival siempre exigente. La victoria no solo reafirma el buen presente del conjunto mariajuanense, sino que lo posiciona como uno de los protagonistas del certamen.

El encuentro tuvo a un Atlético María Juana intenso en defensa y efectivo en ataque, logrando sacar ventajas progresivamente a lo largo del juego. La regularidad en los cuatro cuartos y la capacidad de sostener el ritmo fueron claves para cerrar un triunfo contundente en condición de visitante. Ahora, el equipo tendrá una semana cargada: el lunes visitará a Almagro de Esperanza por la Liga Federal, mientras que el miércoles 29 recibirá a San Martín de Pellegrini, en un duelo clave para escalar posiciones y buscar meterse en el segundo lugar.

La fecha se completó con la victoria de Atlético San Jorge como visitante sobre Santa Paula, resultado que dejó a Atlético Sastre como único líder e invicto del campeonato. El repaso completo de la jornada arroja los siguientes marcadores: Sastre 60-52 Ceci, Americano 70-63 San Martín, Brown 86-70 Juventud Unida, María Juana 80-64 Trebolense y Atlético San Jorge 100-48 Santa Paula. Con este panorama, San Jorge y Brown se mantienen como escoltas, mientras que Atlético María Juana se ilusiona con seguir creciendo en la tabla y ser protagonista en la recta decisiva del torneo.