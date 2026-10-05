Rápido y Sabroso cumple 10 años: Nati Caviola repasó una década de sabores y trabajo

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En la mañana de la radio charlamos con Nati Caviola, de Rápido y Sabroso, en el marco de un aniversario muy especial: el local de comidas cumple 10 años.

Durante la entrevista, Nati repasó parte de la historia de este emprendimiento gastronómico que comenzó hace una década y que, con el paso de los años, logró convertirse en una propuesta elegida por vecinos de María Juana.

Diez años significan mucho más que una fecha de aniversario. Detrás de un comercio gastronómico hay trabajo cotidiano, recetas, clientes, cambios, desafíos y la necesidad de adaptarse permanentemente a las nuevas demandas.

En la charla también hubo espacio para recordar los comienzos de Rápido y Sabroso, el crecimiento del emprendimiento y las distintas etapas que atravesaron durante estos diez años.

Una década después, Nati continúa al frente del proyecto, celebrando junto a quienes acompañaron el camino y fueron parte de la historia de Rápido y Sabroso.

Desde la radio compartimos esta charla especial con Nati Caviola para conocer un poco más sobre la historia detrás de estos 10 años de trabajo y dedicación.

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