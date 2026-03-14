Realizan trabajos de mantenimiento y mejora de calles en distintos sectores de María Juana

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La Comuna de María Juana continúa llevando adelante trabajos de nivelación y reparación de calles de ripio en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y mantener en buenas condiciones la red vial urbana.

Las tareas se realizaron en el Barrio San Francisco, donde se efectuó la nivelación de calle Salta y la colocación de ripio en el ingreso a calle Alfonsina Storni y en Ruta 48 S, en el tramo comprendido entre calle Salta y la Ruta Provincial 13.

Además, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en calle Antártida Argentina, como parte del plan de mejoras que se desarrolla en diferentes puntos de María Juana.

Desde la administración comunal destacaron que estas intervenciones forman parte de un esquema de mantenimiento permanente de calles, destinado a garantizar mejores condiciones de circulación para vecinos y vehículos, acompañando al mismo tiempo el crecimiento y desarrollo de la localidad.

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