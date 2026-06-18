Recuerdos de Mundiales: Salvador Contarino y Oscar Rosetto repasaron más de cinco décadas de pasión futbolera

En una charla cargada de recuerdos, anécdotas y emociones, los especialistas de Show Deportivo, Salvador Contarino y Oscar Rosetto, dialogaron con Mónica Barceló en la mañana de Comunicándonos para revivir los mundiales que marcaron sus vidas.

Ambos comenzaron el recorrido recordando el Mundial de México 1970, cuando tenían apenas 11 años y descubrieron una pasión que los acompañaría para siempre. Desde aquellos tiempos de transmisiones radiales, televisores en blanco y negro y figuras legendarias como Pelé, hasta la actualidad, fueron repasando cada una de las Copas del Mundo que quedaron grabadas en la memoria de los argentinos.

Durante la entrevista, compartieron vivencias personales sobre cómo se seguían los partidos décadas atrás, las reuniones familiares, las cábalas, las grandes alegrías y también las frustraciones que dejó cada torneo. No faltaron las referencias al Mundial de 1978, la inolvidable conquista de México 1986 con Diego Maradona como máxima figura, las emociones de Italia 1990, los años de sequía y la explosión de felicidad que significó la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022.

La conversación permitió recorrer más de medio siglo de historia futbolística, mostrando cómo cada Mundial fue mucho más que un torneo deportivo: una experiencia colectiva capaz de unir generaciones, despertar recuerdos y dejar momentos imborrables en la memoria de millones de personas.

Con el Mundial 2026 ya en marcha, Contarino y Rosetto demostraron que la pasión por la Selección Argentina sigue tan vigente como cuando eran aquellos chicos de 11 años que, en 1970, comenzaban a enamorarse para siempre del fútbol y de las historias que solo una Copa del Mundo puede regalar.