Club Atlético Talleres celebrará sus 68 años con una gran cena aniversario

El Club Atlético Talleres se prepara para vivir una noche especial junto a socios, deportistas, dirigentes y simpatizantes, con motivo de la celebración de sus 68 años de historia, una trayectoria marcada por el deporte, el esfuerzo y el compromiso con la comunidad de María Juana.

La institución rojiblanca llevará adelante una Gran Cena Aniversario el próximo sábado 20 de junio desde las 21 horas en el SUM del club, en una velada pensada para compartir entre amigos y familias un nuevo aniversario de una de las entidades más representativas de la localidad.

El menú previsto incluirá salamín, carne a la bandeja, postre helado, torta aniversario y brindis, mientras que las bebidas no estarán incluidas. Además, durante la noche se realizará el sorteo del pago contado del Bono 2026.

La celebración contará con la actuación en vivo de Gustavo “Tuly” Gallardo, quien será el encargado de aportar la música y la animación para coronar una jornada de festejos.

Las tarjetas tienen un valor de $25.000 para mayores y $20.000 para menores de 3 a 10 años, y pueden adquirirse a través de deportistas o integrantes de la comisión directiva. Desde la organización recordaron que los asistentes deberán llevar vajilla completa y destacaron que el evento se desarrollará en un ambiente climatizado.

Bajo el lema “Celebramos juntos un año más de historia y pasión”, Talleres invita a toda la comunidad a sumarse a esta gran fiesta para conmemorar 68 años de vida institucional, reafirmando los valores que han acompañado al club desde 1958 y que continúan siendo parte fundamental de su crecimiento.