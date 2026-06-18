La solidaridad dio sus frutos: Casita de María incorporó una nueva máquina de coser gracias a su feria solidaria

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Marisa Soliani, integrante de Casita de María, quien compartió la alegría de todo el grupo tras la adquisición de una nueva máquina de coser, una herramienta muy necesaria para las tareas que se desarrollan diariamente en el espacio solidario de la Parroquia.

La compra fue posible gracias al éxito de la Feria de Casita de María, una iniciativa que contó con el acompañamiento de numerosas personas de la comunidad que colaboraron de distintas maneras. El esfuerzo conjunto permitió reunir los fondos necesarios para incorporar esta máquina, que será de gran utilidad para continuar realizando trabajos y proyectos que benefician a quienes participan de la institución.

A través de una publicación en las redes sociales de la Parroquia, desde Casita de María expresaron su agradecimiento a todos los que colaboraron con la feria y hicieron posible esta adquisición. “Gracias por ser parte de esta cadena de solidaridad”, destacaron, resaltando el compromiso y la generosidad de vecinos y colaboradores.

Durante la entrevista, Marisa Soliani valoró especialmente la respuesta de la comunidad y señaló que cada aporte, por pequeño que parezca, contribuye a fortalecer el trabajo que se realiza día a día. La nueva máquina de coser permitirá optimizar las tareas y seguir desarrollando actividades que tienen un importante impacto social.

Una vez más, la solidaridad de María Juana demostró su fuerza, transformando el esfuerzo compartido en una herramienta concreta que ayudará a seguir construyendo oportunidades y acompañando a quienes más lo necesitan.