Regional Amateur: Deportivo Aldao se suma, Ferro se baja y la plaza restante es ofrecida a Libertad

Deportes

El Club Deportivo Aldao -Subcampeón Absoluto 2024- confirmó su participación en el próximo Torneo Regional Amateur, sumándose así a Unión de Sunchales, que ya había asegurado su presencia en la competencia.

Foto: PaloyGol

Por otro lado, el Club Ferrocarril del Estado de Rafaela comunicó oficialmente que no será parte del certamen, dejando vacante una de las plazas asignadas para la Liga Rafaelina de Fútbol.

Ante esta situación, la entidad ofreció la plaza restante al Club Deportivo Libertad de Sunchales, reciente campeón de la Copa Departamento Castellanos, quien podría sumarse como el tercer representante de la región en el torneo.

Se espera una definición en los próximos días para completar el cupo de equipos que competirán en esta edición del Regional Amateur.

Te puede interesar

  • SE JUGÓ LA SEXTA

    Este domingo se jugó una nueva fecha del “Torneo Apertura” de la Liga Rafaelina de Fútbol. Talleres de María Juana recibió a Deportivo Josefina y empataron…

  • SE JUGÓ LA PRIMERA

    https://youtu.be/sztq5QH_dXk Club Atlético María Juana venció a Club Atlético Trebolense por 69 a 52 en la primera fecha del Torneo de la Asociación de Básquet…

  • SE COMPLETÓ LA FECHA

    Este domingo se jugó una nueva fecha de los Torneos de la Liga Rafaelina de Fútbol.Por el Grupo B Zona Sur, Club Atlético María Juana…

  • SE VIENE LA GRAN FINAL

    En la previa de la primera final por el ascenso a la máxima categoría de la Liga Rafaelina de Fútbol, charlamos con los jugadores Laureano…

  • SE VIENE LA PRIMERA SEMIFINAL

    Este domingo se juega el partido de ida por la Semifinal de la Copa Federación de Santa Fe.En el Néstor Suppo, Club Atlético María Juana…