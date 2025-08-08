Regional Amateur: Deportivo Aldao se suma, Ferro se baja y la plaza restante es ofrecida a Libertad

El Club Deportivo Aldao -Subcampeón Absoluto 2024- confirmó su participación en el próximo Torneo Regional Amateur, sumándose así a Unión de Sunchales, que ya había asegurado su presencia en la competencia.

Foto: PaloyGol

Por otro lado, el Club Ferrocarril del Estado de Rafaela comunicó oficialmente que no será parte del certamen, dejando vacante una de las plazas asignadas para la Liga Rafaelina de Fútbol.

Ante esta situación, la entidad ofreció la plaza restante al Club Deportivo Libertad de Sunchales, reciente campeón de la Copa Departamento Castellanos, quien podría sumarse como el tercer representante de la región en el torneo.

Se espera una definición en los próximos días para completar el cupo de equipos que competirán en esta edición del Regional Amateur.