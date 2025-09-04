Renovar las energías en primavera: la propuesta de Meraki

En la mañana de la radio recibimos la visita de Noe Mettan, quien se acercó para contarnos sobre su local Meraki y compartir distintas técnicas para la limpieza del hogar y los espacios de trabajo, con el objetivo de renovar las energías positivas en este comienzo de la primavera.

Durante la charla, Mettan explicó que la llegada de la nueva estación es un momento ideal para realizar una limpieza profunda y energética, incorporando elementos como sahumerios, palo santo, hierbas naturales, flores frescas, música suave y cristales, que ayudan a generar armonía y buenas vibras en cada ambiente. Además, destacó la importancia de ventilar los espacios, sumar colores vivos y escribir intenciones positivas que acompañen este proceso de renovación.

Desde Meraki, se ofrece una amplia variedad de productos y herramientas pensadas para quienes buscan un hogar o negocio cargado de optimismo, frescura y equilibrio, aprovechando la fuerza simbólica de la primavera como etapa de renacimiento y crecimiento.