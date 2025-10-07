Restaurar muebles: un arte que rescata la historia y revaloriza lo antiguo

En la mañana de la radio recibimos a Vanina Caloia de AVC Deco, quien con dedicación y pasión se dedica a la restauración de muebles, transformando piezas antiguas en verdaderas joyas que recuperan su esplendor y cuentan nuevas historias. Vanina compartió su experiencia y destacó la importancia de valorar lo antiguo, de reconocer el trabajo artesanal y de apostar por la sostenibilidad a través de la reutilización.

En tiempos donde predomina lo descartable, la restauración se presenta como una práctica que combina arte, memoria y conciencia ambiental. Recuperar una mesa, una cómoda o una silla que parecían destinadas al olvido no solo devuelve belleza a un objeto, sino que también rescata parte de su historia y del valor emocional que guarda.

“Cada mueble tiene algo para contar”, expresó Vanina, subrayando que en cada proyecto hay un desafío distinto: respetar la esencia de la pieza, descubrir su potencial y darle una nueva vida.

Más allá del aspecto estético, restaurar es una forma de cuidar el medioambiente, ya que reutilizar y reparar reduce el consumo de recursos y evita la generación de residuos. Es también una manera de honrar la historia familiar, conservar objetos heredados y transmitirlos a nuevas generaciones con un sentido renovado.

Hoy, esta tendencia crece entre quienes buscan espacios con alma, donde lo antiguo conviva con lo moderno, demostrando que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en su historia… y en las manos de quienes las restauran.