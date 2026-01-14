Reunión clave para avanzar en mejoras del sistema de salud en María Juana

El martes por la mañana, la ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Dra. Silvia Ciancio, recibió en la sede del Ministerio a la presidente comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, en el marco de una reunión de trabajo orientada a abordar distintas cuestiones vinculadas al sistema de salud local.

Durante el encuentro se dialogó sobre la situación actual de la atención sanitaria en la localidad, las necesidades más urgentes y las líneas de acción conjuntas que permitan fortalecer el sistema de salud, mejorar la calidad de los servicios y garantizar el acceso de la comunidad a una atención adecuada y oportuna.

En ese contexto, la presidente comunal expuso las principales demandas de María Juana y remarcó la importancia de la articulación con el Gobierno Provincial para avanzar en soluciones concretas que impacten directamente en la calidad de vida de los vecinos.

La reunión se desarrolló en un clima de diálogo y cooperación, reafirmando el compromiso de trabajo coordinado entre la Comuna de María Juana y el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas en materia sanitaria.

