Reunión estratégica para fortalecer la seguridad en María Juana

Lo ÚltimoLocales

La presidente comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, mantuvo el pasado viernes una extensa y productiva reunión de trabajo en la sede comunal con los coordinadores operativos del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Santa Fe, Sebastián Rancaño y Eduardo Consentino.

El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento de las políticas de seguridad en la localidad. Durante la reunión se analizó la situación actual, se intercambió información relevante y se avanzó en la planificación de acciones conjuntas orientadas a reforzar la prevención y optimizar la capacidad de respuesta ante distintas problemáticas.

Además, se trabajó especialmente en la articulación operativa, la coordinación institucional y el uso eficiente de los recursos disponibles, entendiendo que la seguridad requiere compromiso, organización y una mirada estratégica tanto a corto como a mediano plazo.

Desde la Comuna de María Juana se reafirmó el compromiso de continuar gestionando con planificación, responsabilidad y decisión, consolidando vínculos institucionales que permitan seguir construyendo una comunidad más segura y organizada.

Te puede interesar

  • VIDEOVIGILANCIA Y SEGURIDAD EN MARÍA JUANA

    Visitaron el estudio la pte. comunal de María Juana, Sandra Gaido, y el nuevo sub inspector, Gastón Abratte, de la Comisaría IV de María Juana,…

  • REUNIÓN SEGURIDAD

    Este martes, en el salón de Caritas en Santa Clara de Saguier y se realizó unareunión convocada por el coordinador del Nodo Rafaela,  FernandoMuriel, con…

  • CONFIRMACIONES EN MARÍA JUANA

    Charlamos con Etelvina Aquino, quien nos contó como se desarrollarán las confirmaciones de la fe católica este próximo sábado en María Juana.Escuchala en la mañana…

  • OBRAS EN MARÍA JUANA

    Dialogamos en la mañana de Comunicándonos con el Presidente Comunal Amadeo Bazzoni quien contó sobre las obras que se están realizando en la zona urbana…

  • ¿COMO CONTINÚA LA VACUNACIÓN EN MARÍA JUANA?

    Desde el S.A.M.Co. de María Juana, la enfermera Rosana Lussiano explicó cual es la situación actual de la llegada de vacunas contra el Covid-19 a…