Reunión estratégica para fortalecer la seguridad en María Juana

La presidente comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, mantuvo el pasado viernes una extensa y productiva reunión de trabajo en la sede comunal con los coordinadores operativos del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Santa Fe, Sebastián Rancaño y Eduardo Consentino.

El encuentro tuvo como eje central el fortalecimiento de las políticas de seguridad en la localidad. Durante la reunión se analizó la situación actual, se intercambió información relevante y se avanzó en la planificación de acciones conjuntas orientadas a reforzar la prevención y optimizar la capacidad de respuesta ante distintas problemáticas.

Además, se trabajó especialmente en la articulación operativa, la coordinación institucional y el uso eficiente de los recursos disponibles, entendiendo que la seguridad requiere compromiso, organización y una mirada estratégica tanto a corto como a mediano plazo.

Desde la Comuna de María Juana se reafirmó el compromiso de continuar gestionando con planificación, responsabilidad y decisión, consolidando vínculos institucionales que permitan seguir construyendo una comunidad más segura y organizada.