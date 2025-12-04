Ricardo Bustos desde San Pablo adelantó el inicio de la Temporada 2025/2026 de la FIA Fórmula E

En la mañana de Comunicándonos, Ricardo Bustos informó en directo desde San Pablo, Brasil, donde se vive la previa del inicio de la temporada 2025/2026 de la Fórmula E, la categoría de automovilismo totalmente eléctrica que continúa revolucionando el deporte motor en todo el mundo. Con un marco internacional y ciudades icónicas como protagonistas, este campeonato vuelve a poner en escena innovación, velocidad y sustentabilidad en partes iguales.

Durante la charla, Bustos detalló por qué la Fórmula E se convirtió en una competencia clave para la industria: todos los autos son 100% eléctricos, con motores ultracompactos de eficiencia cercana al 95%, capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,8 segundos y alcanzar velocidades que rondan los 280 a 300 km/h. Además, destacó que la categoría actúa como un verdadero laboratorio tecnológico, desarrollando baterías de alta densidad, sistemas de regeneración de energía —que recuperan hasta el 40% durante una carrera— y estructuras livianas que luego se trasladan directamente a los vehículos eléctricos de calle.

Bustos también explicó la dinámica de las competencias, que se llevan a cabo en circuitos callejeros, con carreras de 45 minutos más una vuelta y estrategias centradas en la gestión de energía, el uso del Attack Mode y maniobras de sobrepaso que convierten a cada ePrix en un espectáculo vibrante. Con equipos oficiales de grandes marcas y pilotos de elite mundial, la Fórmula E vuelve a posicionarse como una de las categorías más innovadoras y con mayor crecimiento global.

Desde San Pablo, Ricardo subrayó el entusiasmo que se vive en la ciudad ante el comienzo de una nueva temporada que promete emoción, avances tecnológicos y la confirmación de que el futuro del automovilismo ya está aquí: es eléctrico, eficiente y cada vez más veloz.