Romina Rodríguez Kern adelantó cómo será el 2026 del Taller de Folklore

CulturaEntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana del programa “Comunicándonos” charlamos con Romina Rodríguez Kern, referente del Taller de Folklore, quien compartió en detalle cómo se proyecta este 2026 para el espacio cultural, con nuevas propuestas, desafíos y una fuerte apuesta al crecimiento artístico.

Durante la entrevista, Romina destacó el trabajo que se viene realizando y presentó la estructura del taller para este año. El Ballet “Raíces de mi Tierra” en su modalidad infantil y juvenil estará a cargo de la Prof. Valeria Rodríguez y el Prof. Jerónimo Hernández, quienes continuarán formando a los más pequeños y jóvenes en danzas tradicionales, técnica y expresión escénica.

En tanto, el Ballet “Raíces de mi Tierra” para adultos será coordinado por la Prof. Romina Rodríguez Kern, ofreciendo un espacio de aprendizaje y encuentro para quienes desean iniciarse o continuar su camino en el folclore.

El 2026 llegará con presentaciones, participación en eventos y nuevas metas, apostando no solo al aprendizaje artístico sino también a la formación en valores, el compañerismo y el fortalecimiento de la identidad cultural.

Con entusiasmo y compromiso, el Taller de Folklore se prepara para un año de mucho movimiento, manteniendo vivas nuestras raíces y generando espacios de expresión para todas las edades.

Te puede interesar

  • TALLER DE MÚSICA

    En Fin de Semana con Mónica Barceló recibimos a los profesores Pedro Costas y Marta Diez del programa "La musica de todos" del Ministerio de…

  • COMENZÓ EL TALLER DE COSTURA

    La encargada del Taller de Costura de la Comuna de María Juana, Andrea Marangón, contó los detalles del inicio las actividades. Escuchala en la mañana…

  • COMIENZO DEL TALLER DE CROCHET

    María Sol Pietnechuk comenzó el Taller de Crochet y Amigurumis en el Área de Cultura de la Comuna local.Escuchala con todos los detalles en la…

  • COMIENZA EL TALLER DE YOGA

    El yoga es una práctica milenaria que conecta el cuerpo, la respiración y la mente, logrando mayor bienestar físico y emocional. Gladys Gieco y Jésica Walpen están…

  • TALLER DE FOLCLORE

    El próximo jueves 2 de septiembre comienza una hermosa oportunidad para expresar el arte que llevás adentro. Las profesoras Vale Rodriguez y Flor Rosso abren…