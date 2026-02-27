Romina Rodríguez Kern adelantó cómo será el 2026 del Taller de Folklore

En la mañana del programa “Comunicándonos” charlamos con Romina Rodríguez Kern, referente del Taller de Folklore, quien compartió en detalle cómo se proyecta este 2026 para el espacio cultural, con nuevas propuestas, desafíos y una fuerte apuesta al crecimiento artístico.

Durante la entrevista, Romina destacó el trabajo que se viene realizando y presentó la estructura del taller para este año. El Ballet “Raíces de mi Tierra” en su modalidad infantil y juvenil estará a cargo de la Prof. Valeria Rodríguez y el Prof. Jerónimo Hernández, quienes continuarán formando a los más pequeños y jóvenes en danzas tradicionales, técnica y expresión escénica.

En tanto, el Ballet “Raíces de mi Tierra” para adultos será coordinado por la Prof. Romina Rodríguez Kern, ofreciendo un espacio de aprendizaje y encuentro para quienes desean iniciarse o continuar su camino en el folclore.

El 2026 llegará con presentaciones, participación en eventos y nuevas metas, apostando no solo al aprendizaje artístico sino también a la formación en valores, el compañerismo y el fortalecimiento de la identidad cultural.

Con entusiasmo y compromiso, el Taller de Folklore se prepara para un año de mucho movimiento, manteniendo vivas nuestras raíces y generando espacios de expresión para todas las edades.