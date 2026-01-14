Rubén Cuadrado vuelve a la radio con “Mucho Ruido”

En la mañana de la radio charlamos con Rubén Cuadrado, prestigioso y reconocido conductor, quien confirmó su regreso al aire con un nuevo programa que promete acompañar a los oyentes en las tardes. A partir del próximo lunes, Rubén estará al frente de “Mucho Ruido”, una propuesta fresca y dinámica pensada para hacer de las siestas un momento distinto y entretenido.

El programa tendrá formato magazine, combinando música, charlas, actualidad y buena compañía, con el sello personal de Cuadrado, una voz con trayectoria y experiencia en la radio. La idea es generar un espacio cercano, ideal para quienes buscan relajarse, informarse y disfrutar de contenidos variados durante la tarde.

“Mucho Ruido” se emitirá de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, marcando el regreso de Rubén a la radio y sumando una nueva propuesta a la grilla, pensada para acompañar y conectar con la audiencia en un horario clave del día.