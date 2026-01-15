Ruta Provincial 70S: la obra paralizada que vuelve a aislar a Aurelia tras cada lluvia

Las lluvias registradas en las últimas horas volvieron a dejar una imagen que se repite y ya no admite explicaciones ni excusas: la Ruta Provincial 70S, que une Bella Italia con Aurelia, quedó nuevamente anegada. La situación genera una profunda preocupación, ya que cada vez que se producen estas condiciones climáticas, los vecinos de Aurelia quedan prácticamente aislados, con serias dificultades para circular, acceder a servicios básicos y desarrollar su vida cotidiana con normalidad.

Si bien las precipitaciones influyen, el problema no responde únicamente a un fenómeno climático. La situación es consecuencia directa de una obra de pavimentación licitada, presupuestada e iniciada, que hoy se encuentra paralizada sin justificación clara. Los trabajos alcanzaron aproximadamente un 40% de avance, con tareas estructurales ya ejecutadas que deberían haber garantizado una mejora sustancial en la transitabilidad del sector.

La interrupción de la obra no solo dejó inconcluso un proyecto clave para la región, sino que también mantiene incumplido un contrato vigente con la empresa constructora adjudicataria. Esto genera un perjuicio doble: por un lado, al Estado, que ve deteriorarse una inversión pública ya realizada; y por otro, a las comunidades afectadas, que padecen las consecuencias de manera cotidiana.

A esta situación se suma la preocupación por el intento de trasladar la responsabilidad de finalizar la obra a los vecinos, mediante un esquema de contribución por mejoras. Desde las localidades afectadas advierten que existen antecedentes claros de una obra aprobada, financiada y con contrato en curso, por lo que consideran injusto exigir a la comunidad que asuma el costo de una decisión estatal que interrumpió los trabajos.

Desde Bella Italia y Aurelia insisten en la necesidad urgente de retomar y finalizar la obra conforme al proyecto original. Señalan que no se trata de una discusión política, sino de una obligación institucional y contractual. Cada día que pasa, los trabajos ejecutados se deterioran, y cada nueva lluvia vuelve a dejar en evidencia que la falta de decisiones concretas tiene consecuencias reales y directas sobre la calidad de vida de los vecinos.



Fuente: Prensa Comuna Bella Italia