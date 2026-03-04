Ruth Gómez asumió como nueva directora de la Escuela Fiscal N° 398 de María Juana

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio dialogamos con Ruth Gómez, quien asumió como nueva directora de la Escuela Fiscal N° 398 Domingo Faustino Sarmiento.

Ruth llega a la localidad desde la ciudad de Frontera y compartió cómo se dio su llegada a María Juana para asumir este nuevo desafío profesional. Durante la entrevista, contó detalles de su recorrido en la docencia, su experiencia en distintos establecimientos educativos y la vocación que la impulsó a aceptar esta nueva responsabilidad.

La flamante directora expresó su entusiasmo por integrarse a la comunidad educativa local y comenzar a trabajar junto al equipo docente, estudiantes y familias, con el objetivo de fortalecer los proyectos institucionales y continuar promoviendo una educación de calidad.

De esta manera, la Escuela Fiscal N° 398 inicia una nueva etapa con la incorporación de Gómez al frente de la institución, renovando el compromiso con la formación y el acompañamiento de sus alumnos.

Te puede interesar

  • 20 AÑOS DE LA NUEVA CRUZADA

    José Luis Talone cerró una etapa, luego de 20 años dejó de publicar la revista mensual "La Nueva Cruzada" y pasó por el estudio de…

  • NUEVA DIRECTORA

    María Eugenia Sanabria es la nueva Directora de la Escuela de Educación Técnico Profesional 380 de María Juana en reemplazo de Pablo Prazuch.Escuchala en la…

  • NUEVA SUCURSAL DE LA MUTUAL DEL CAMJ

    Pasó por el estudio de la radio Juan Carlos Lovera de la Asociación Mutual del Club Atlético María Juana a contarnos sobre la inauguración de…

  • NUEVA ACTIVIDAD

    La profesora de Educación Física Nadia Mondino nos contó de la nueva actividad que se sumó a la Asociación Civil Un Espacio Para Todos. La…

  • NUEVA DIRECTORA

    María Elena Suppo es desde el 25 de setiembre la nueva directora de EEMPA María Juana. De eso hablamos y otros temas relacionados con la…