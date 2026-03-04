Ruth Gómez asumió como nueva directora de la Escuela Fiscal N° 398 de María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con Ruth Gómez, quien asumió como nueva directora de la Escuela Fiscal N° 398 Domingo Faustino Sarmiento.

Ruth llega a la localidad desde la ciudad de Frontera y compartió cómo se dio su llegada a María Juana para asumir este nuevo desafío profesional. Durante la entrevista, contó detalles de su recorrido en la docencia, su experiencia en distintos establecimientos educativos y la vocación que la impulsó a aceptar esta nueva responsabilidad.

La flamante directora expresó su entusiasmo por integrarse a la comunidad educativa local y comenzar a trabajar junto al equipo docente, estudiantes y familias, con el objetivo de fortalecer los proyectos institucionales y continuar promoviendo una educación de calidad.

De esta manera, la Escuela Fiscal N° 398 inicia una nueva etapa con la incorporación de Gómez al frente de la institución, renovando el compromiso con la formación y el acompañamiento de sus alumnos.