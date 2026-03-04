Sabina Balmetti presentó el taller comunal “Bienestar Infinito, Respira Calma”

En la mañana de la radio entrevistamos a Sabina Balmetti, responsable del taller comunal “Bienestar Infinito, Respira Calma”, un espacio orientado al bienestar integral y al equilibrio cuerpo–mente que se desarrolla en la localidad.

El taller, a cargo de la Prof. Sabina Balmetti, propone encuentros destinados a promover la relajación, la respiración consciente y herramientas prácticas para reducir el estrés cotidiano. La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas desde la Comuna con el objetivo de generar espacios accesibles que fomenten hábitos saludables y mejoren la calidad de vida de los vecinos.

“Bienestar Infinito, Respira Calma” está abierto a personas de distintas edades y apunta a crear un ámbito de encuentro, conexión y autocuidado, en un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas para fortalecer su salud emocional y física.

Quienes deseen sumarse o recibir mayor información sobre días, horarios e inscripciones pueden comunicarse con la organización del taller o acercarse a la sede comunal.

