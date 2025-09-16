Saguier vivió la 35ª Peregrinación Gaucha en honor a la Virgen del Milagro

En la mañana de la radio charlamos con Jerónimo Hernández, quien compartió su experiencia en la tradicional Peregrinación Gaucha a Saguier, una de las manifestaciones de fe y cultura más significativas de la región.

La celebración se llevó a cabo el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, en el marco del Año Jubilar 2025, y reunió a cientos de jinetes y familias que llegaron para honrar a la Virgen del Milagro. Este año tuvo un condimento especial: se celebraron los 35 años de la peregrinación, aniversario que fue vivido con mayor intensidad ya que el 30° no pudo realizarse debido a la pandemia.

El movimiento que genera la peregrinación transforma al pueblo y sus alrededores. La organización requiere un gran despliegue, con el aporte solidario de vecinos de Saguier, Rafaela y la zona, que ponen a disposición sus campos para alojar a los caballos. Estos días se convierten en descanso para los animales, que llegan de muy lejos para participar en la procesión.

La magnitud del encuentro quedó reflejada en los números: participaron más de 280 caballos en la procesión, a los que se suman familiares y devotos que arribaron en vehículos el día domingo. Una verdadera fiesta de fe, tradición y devoción que une a toda la comunidad.