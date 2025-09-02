San Jorge será sede de la final del Torneo Provincial de Bolitas

Este domingo 7 de septiembre, la ciudad de San Jorge recibirá a jugadores de toda la provincia para disputar la final del 7° Torneo Provincial de Bolitas, Copa “Papa Francisco”, un certamen que desde mayo recorrió más de cien localidades santafesinas con instancias locales y regionales.

La competencia se desarrollará desde las 10 de la mañana en la Plaza Fátima (Lisandro de la Torre y 9 de Julio) y contará con la participación de representantes de distintos puntos de la provincia. Además, quienes lleguen a San Jorge tendrán la oportunidad de visitar la fábrica de bolitas Tinka, la primera de Sudamérica y la única de su tipo en toda la región.

El presidente del Ente Cultural Santafesino, Silvio Oliva, destacó que “este juego que reúne a abuelos, padres e hijos es un esparcimiento sano, de muy bajo costo y sin agresiones, que aleja al niño de la calle y que además constituye un vehículo alternativo de socialización y complemento de la educación formal, favoreciendo el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento lógico, estratégico y creativo”.

Por su parte, la responsable del Ente Cultural Santafesino, Claudia Giaccone, subrayó el alcance y la relevancia que tomó este torneo, “el cual se transformó en el más federal e inclusivo, no solo de nuestra provincia sino de todo el país”.