San Vicente se prepara para la Fi.Na.Co 2025: tres días de campo, industria, comercio y grandes espectáculos

Del 12 al 14 de septiembre, San Vicente volverá a ser epicentro de la región con una nueva edición de la Fi.Na.Co 2025, la exposición que reúne lo mejor de la industria, el comercio y el campo santafesino.

Con 25.000 m² de exposición al aire libre y 3.000 m² cubiertos en dos salones, la muestra contará con más de 200 expositores de diversos rubros, generando un espacio ideal para la promoción, los negocios y las alianzas comerciales. Además, se desarrollarán charlas técnicas, dinámicas a campo en vivo, demostraciones de maquinaria y presentaciones de las últimas tendencias del agro, convirtiendo a Fi.Na.Co en una experiencia única para productores y empresarios.

Pero la feria también es sinónimo de espectáculos y entretenimiento. Este año ya están confirmados shows de primer nivel:

🎤 Cacho Buenaventura

🎶 Los Nombradores del Alba

💃 La Delio Valdez

Además, se realizará la tradicional elección de la Embajadora y la participación de artistas locales y regionales que le darán un marco festivo a las noches de la exposición.

👉 Para disfrutar de todo el evento, ya está disponible el Bono Fi.Na.Co 2025, que incluye entradas válidas para dos personas durante los tres días y la posibilidad de participar por $45 millones en premios, entre ellos una orden de compra de $25 millones y cinco órdenes de $4 millones cada una. El bono tiene un valor de $45.000 y se puede adquirir en el Club Atlético Brown de San Vicente o en los puntos de venta oficiales.

De esta manera, la Fi.Na.Co 2025 se encamina a ser nuevamente la gran vidriera del sector productivo, comercial y cultural del centro santafesino, donde se combinan los negocios, la capacitación y la fiesta popular.