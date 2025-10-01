Sandra Gaido destacó obras, transparencia en la gestión y brindó consejos de salud en Radio María Juana

En la mañana de “Comunicándonos”, la presidenta comunal de María Juana, doctora Sandra Gaido, visitó los estudios para dialogar sobre las distintas acciones y obras que viene llevando adelante la Comuna.

Durante la entrevista, Gaido se refirió a la restauración de la Virgen de la Esperanza, recientemente dañada, y a la reparación de la placa en homenaje a Jorge Loza, héroe local y ex combatiente de Malvinas, que también había sido objeto de vandalismo.

En cuanto a obras de infraestructura, la presidenta comunal destacó el avance de la obra de cloacas en calle Urquiza y zonas aledañas, trabajos que en su mayoría se realizan con tuneleras, una técnica que permite evitar la rotura de veredas y calles, minimizando el impacto en la vida cotidiana de los vecinos.

Además, informó que se encuentra en marcha una auditoría de la gestión comunal, con el objetivo de continuar mostrando mes a mes los balances a la población. En ese sentido, resaltó que su administración se caracteriza por ser una gestión transparente y limpia, con resultados concretos que se reflejan en las numerosas obras realizadas en los últimos cuatro años de trabajo, esfuerzo y dedicación.

Al cierre de la nota, Gaido habló desde su rol de médica y recomendó a la comunidad realizar controles periódicos de salud, como una forma de prevención y cuidado personal.

