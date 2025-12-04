Sandra Gaido realizó un balance de gestión a días de finalizar su mandato en María Juana

En la mañana de la radio, la doctora Sandra Gaido visitó los estudios para compartir un repaso especial de lo que fueron sus cuatro años de gestión al frente de la Presidencia Comunal de María Juana, cargo que finalizará el próximo 10 de diciembre.

Durante la entrevista, Gaido hizo un recorrido por las obras ejecutadas, las gestiones concretadas, los avances en infraestructura, servicios públicos, cultura, educación, y cada una de las acciones que —según destacó— contribuyeron al crecimiento de la localidad. Bajo el lema “Trabajando para crecer”, la mandataria aseguró que estos años fueron de un profundo compromiso con el pueblo.

Gaido también expresó que tanto ella como su equipo dejaron de lado mucho de su vida personal para dedicarse plenamente a la comunidad, guiados por la convicción de que María Juana merecía avanzar y seguir desarrollándose. “Fueron años de mucho esfuerzo, pero también de grandes satisfacciones. Lo hicimos siempre pensando en cada vecino”, remarcó.

A pocos días de culminar su mandato, la presidenta comunal agradeció el acompañamiento recibido durante este período y afirmó que se va con la tranquilidad de haber dado lo mejor por el crecimiento de María Juana.