Sandra Gaido: “Seguimos avanzando con obras y equipamiento para María Juana”

En diálogo con Comunicándonos, la presidente comunal, Dra. Sandra Gaido, destacó el ritmo de las obras que se están llevando adelante en María Juana y las gestiones que permiten incorporar nuevo equipamiento al obrador.



Además, Gaido dio a conocer que la EESOPI N° 8143 solicitó a la Comuna el préstamo de instrumentos musicales para ser utilizados durante la materia Música en el ciclo lectivo 2025. El objetivo es que los estudiantes puedan conocer y practicar con nuevos instrumentos a lo largo del año, y posteriormente sumarse a las clases de música que el Área de Cultura ofrece en el Ensamble Infanto Juvenil Nelson Pautasso, generando un puente entre la escuela y las actividades culturales comunales.

Entre los trabajos en ejecución, mencionó el avance de la obra de cloacas que se viene realizando desde hace varias semanas y que representa un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, celebró la llegada de nuevas maquinarias que reforzarán las tareas comunales, sumándose a la pala mecánica que arribó días atrás.

Gaido también abordó otros temas de importancia para la localidad, reafirmando el compromiso de la Comuna de continuar gestionando recursos y proyectos que potencien el desarrollo de María Juana.