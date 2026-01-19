Sandra Gaido y Javier Fantini desmintieron cifras difundidas por la actual gestión comunal

En la mañana del programa Comunicándonos recibimos en el estudio de la radio a la ex presidenta comunal, Dra. Sandra Gaido, y al presidente del Partido Justicialista de María Juana, Javier Fantini, quienes brindaron aclaraciones y desmintieron los números difundidos por la actual gestión comunal encabezada por Zulma Maciel.

Durante la entrevista, ambos dirigentes se refirieron a las declaraciones que la presidenta comunal viene realizando en distintos medios locales y de la zona, donde expuso la situación económica con la que, según expresó, se encontró al inicio de su gestión. En ese marco, Gaido y Fantini aseguraron que esos datos no coinciden con los números reales dejados por la administración anterior.

La ex presidenta comunal explicó que los números finales de su gestión surgieron de una auditoría, cuyos resultados —según señalaron— contradicen lo planteado públicamente por la actual conducción comunal. En ese sentido, detallaron cuál fue el estado financiero con el que se entregó la Comuna y remarcaron que la información respaldada por la auditoría desmiente las cifras difundidas por la gestión actual.

Tanto Gaido como Fantini coincidieron en la importancia de brindar claridad a la comunidad y sostuvieron que el debate debe darse con datos concretos y documentación oficial, con el objetivo de evitar confusiones y aportar transparencia a la vida institucional de María Juana.

