Santa Fe habilita la renovación 100 % digital de la licencia de pesca deportiva

En el marco del proceso de modernización y despapelización que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del programa Territorio 5.0, la renovación de la licencia de pesca deportiva se realiza por primera vez de forma completamente online, simplificando el trámite que hasta ahora requería presencia física y carne­t en papel para su vigencia.

La medida responde a una apuesta por agilizar los procedimientos administrativos, facilitar los controles y hacer más accesible la práctica de la pesca recreativa a todos los aficionados.

📌 Renovación digital: cómo se hace

La renovación se realiza a través del sitio oficial de servicios de la provincia: servicios.santafe.gov.ar/formulario_pesca. Una vez completado el formulario con los datos personales, se abona el costo correspondiente y, tras el pago, la licencia digital llega por correo electrónico y tiene validez legal plena para presentar ante cualquier control.

Este nuevo sistema permite realizar el trámite desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, eliminando la necesidad de gestionar o portar el carnet físico tradicional.

📅 Vigencia y obligatoriedad

Todas las licencias de pesca deportiva que emite el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe vencen el 31 de diciembre de cada año, sin importar cuándo se haya tramitado el permiso, por lo que su renovación anual es obligatoria para continuar practicando la actividad de manera legal dentro de la provincia.

🌊 Reciprocidad con provincias del Litoral

Desde diciembre de 2025, la licencia santafesina cuenta con reciprocidad con las provincias del Litoral, lo que facilita a los pescadores deportivos residentes en Santa Fe practicar la actividad también en jurisdicción de Entre Ríos y Chaco, y en Corrientes, aunque en este último caso solo en aguas compartidas de los cursos hídricos interprovinciales.

Esta reciprocidad regional busca uniformar criterios, facilitar la actividad recreativa y potenciar el turismo relacionado con la pesca en toda la región del Paraná y sus tributarios.

🐟 Control, sostenibilidad y normativa vigente

Además de la renovación digital, desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se recuerda a los pescadores la importancia de cumplir con las normativas ambientales vigentes para una pesca responsable y sostenible. Entre estas se destacan:

La pesca de dorado está permitida únicamente en modalidad deportiva con devolución obligatoria .

está permitida únicamente en modalidad deportiva con . La captura de pacú y manguruyú está prohibida en todas sus formas de pesca.

Estas medidas buscan proteger las poblaciones de especies clave y asegurar una preservación eficaz de los recursos naturales acuáticos.

Con esta iniciativa, Santa Fe da un paso más hacia la digitalización de los servicios públicos, facilita el acceso a la pesca deportiva y fortalece las herramientas para el cuidado del entorno natural.