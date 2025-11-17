Sastre celebró el cierre del Taller de Promotores Gerontológicos con la entrega de certificados

Regionales

En la ciudad de Sastre se realizó el cierre del Taller de Promotores Gerontológicos, una instancia formativa clave para fortalecer el acompañamiento y el cuidado de las personas mayores. La jornada contó con la presencia de la intendenta Mary Brunazzo y el senador Esteban Motta, quienes acompañaron la entrega de certificados y presentes a las participantes, destacando su compromiso con la formación y el servicio comunitario.

La capacitación fue impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y articulada a través del Área de Desarrollo Social del Municipio. Este espacio permitió profundizar una mirada integral sobre la gerontología, brindando herramientas para un cuidado basado en la empatía, el respeto y la calidad, poniendo siempre en el centro la dignidad de quienes más lo necesitan.

Desde el Municipio subrayaron la importancia de seguir generando propuestas que fortalezcan el rol de los cuidadores y promotores gerontológicos en la comunidad. “Cuidar es aprender, y aprender también es una forma de cuidar”, fue una de las ideas que marcó el cierre de una jornada cargada de emoción y compromiso.

