Sastre palpita el Carnaval 2026: tres noches a puro color, música y tradición

Comienza la cuenta regresiva para una nueva edición de los Carnavales de Sastre 2026, y la Capital Provincial del Carnaval ya se prepara para vivir tres noches únicas que prometen volver a convertir a la ciudad en el epicentro de la fiesta más popular de la región.

Foto: Infosastre

El Municipio de Sastre lanzó oficialmente la grilla de espectáculos del Carnaval 2026, junto con la presentación de los “Tickets Dorados”, los abonos que permitirán disfrutar de las tres noches de los Fabulosos Corsos, que este año se desarrollarán los sábados 7, 14 y 21 de febrero en el tradicional cosmódromo “Toto Strada”, en Plaza Independencia. La venta de abonos comenzará el 20 de octubre.

Una grilla de primer nivel

El carnaval 2026 contará con destacados shows musicales a lo largo de sus tres jornadas:

Sábado 7 de febrero: El Brujo Ezequiel, Los Palmae y La Groupera.

El Brujo Ezequiel, Los Palmae y La Groupera. Sábado 14 de febrero: Elección de la Reina Provincial del Carnaval, DesaKTa2 y DAB.

Elección de la Reina Provincial del Carnaval, DesaKTa2 y DAB. Sábado 21 de febrero: Rodrigo Tapari, Trulalá y la tradicional Quema del Rey Momo, uno de los momentos más esperados de la fiesta.

Además, se confirmó a Sebastián Galliano como nuevo director artístico de la comparsa Penambí Berá, una de las grandes protagonistas del carnaval sastrense.

La previa: Bajada del Oeste

Como antesala del Carioca 2026, el viernes 6 de febrero se realizará la tradicional “Bajada del Oeste” de la comparsa Penambí Berá, un ritual cargado de simbolismo que busca fortalecer el vínculo con la comunidad y comenzar a vivir el clima carnavalero en la ciudad.

Con música, comparsas, brillo y alegría, Sastre vuelve a latir al ritmo del carnaval, reafirmando su lugar como referencia cultural y festiva de la provincia. La fiesta ya se empieza a sentir y promete, una vez más, ser inolvidable.