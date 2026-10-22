Se definieron los cruces por el ascenso a la máxima categoría de la Liga Rafaelina

La Hidráulica superó a La Trucha FC por penales y se quedó con el Torneo Reválida.

Con la consagración de La Hidráulica de Frontera en el Torneo Reválida, quedaron definidos los cruces de semifinales de Primera y Reserva de la Primera B de la Liga Rafaelina de Fútbol. Los partidos de ida se disputarán el domingo 25 de octubre, con encuentros correspondientes a las zonas Norte y Sur.

La competencia comienza a transitar una instancia decisiva para los equipos que buscan llegar a la máxima categoría del fútbol liguista, con enfrentamientos que determinarán quiénes avanzarán a las finales por el ascenso.

Zona Norte

En cancha de Moreno de Lehmann se disputarán los encuentros de ida de las semifinales. En Reserva, desde las 14:30, Argentino de Humberto se medirá con Independiente de San Cristóbal. Luego, a las 16, Moreno de Lehmann enfrentará a Independiente de San Cristóbal en Primera.

En esta zona, Deportivo Ramona ya tiene asegurada su clasificación a las finales tanto en Primera como en Reserva.

Zona Sur

La actividad se desarrollará en dos escenarios. En cancha de Zenón Pereyra FC, La Trucha FC enfrentará a Florida de Clucellas en Reserva, desde las 14:30, mientras que el conjunto local se medirá con Florida en Primera, a partir de las 16.

Por su parte, en cancha de Sportivo Santa Clara, el dueño de casa jugará ante San Martín en Reserva, a las 14:30, y frente a La Hidráulica de Frontera en Primera, desde las 16.

La Hidráulica llega a esta instancia luego de consagrarse campeona del Torneo Reválida, resultado que permitió completar el cuadro de cruces de la Zona Sur.

Con los enfrentamientos definidos, el próximo domingo comenzará una etapa clave de la Primera B, en la que cada equipo buscará dar el primer paso hacia las finales y mantener vivo el objetivo de alcanzar el ascenso a la máxima categoría de la Liga Rafaelina de Fútbol.