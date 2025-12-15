Se encuentra abierta la renovación del carnet de manipulación de alimentos en María Juana

La Comuna de María Juana, a través del área de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), informa que se encuentra abierta la renovación del carnet de manipulación de alimentos para todas aquellas personas que desarrollan actividades vinculadas al rubro alimenticio.

Quienes deban realizar la renovación deberán comunicarse al teléfono 3406 431670, correspondiente a Lourdes Bonacina, para coordinar el trámite. La fecha límite para efectuar la renovación es el 23 de diciembre, y el costo del carnet es de $10.000.

Contar con el carnet de manipulación de alimentos vigente es un requisito fundamental para garantizar la seguridad e higiene en la elaboración y comercialización de alimentos, contribuyendo al cuidado de la salud pública y al bienestar de toda la comunidad.

Desde la Comuna de María Juana se continúa trabajando de manera articulada con ASSAL, fortaleciendo los controles y la capacitación, y promoviendo prácticas responsables y seguras en todo el circuito alimentario local.